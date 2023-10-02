«Магазины мелкой розницы не конкуренты, а союзники»

— Несколько лет назад моя знакомая-медик решила заняться бизнесом. Она взяла кредит в банке, арендовала помещение в новостройке в новом районе и начала торговать свежим мясом. Мне она позвонила постфактум, чтобы поинтересоваться, зачем нужен расчетный счет. В итоге бизнес не пошел, так как локация была выбрана неправильно, отсутствовал трафик, необходимый для продажи свежего мяса и т.д.

Проанализировав ситуацию, я поняла, что очень многие начинают бизнес без бизнес-плана и специальных знаний, после этого закрываются и считают, что бизнес в России вести невозможно. Можно, и даже успешно, но для этого нужны специальные знания, нужно постоянно учиться, перенимать опыт у партнеров, участников рынка, понимать, что происходит в других городах и странах, знать потребительское поведение, а также тренды. Вот из этого родилась программа «Магазин у дома», которую мы реализуем совместно с центром «Мой бизнес». Она находится в списке рекомендованных программ Минэкономразвития РФ для тех, кто планирует вести предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли.

Сегодня в торговле очень много нюансов: правильный выбор локации, грамотное оформление входной группы, которая должна быть удобна для всех категорий покупателей. Об этих лайфхаках рассказывали на сессии приглашенные эксперты — работающие, успешные ритейлеры. В частности, отмечалось, что для магазина у дома необязательны скидки, но покупателю важна свежесть продукта, важно, чтобы это была продукция местного производителя. Для производителей сотрудничество с этой категорией ритейлеров тоже интересно, так как не все могут и хотят заходить на полки федеральных магазинов, не все производят большие партии товара. Поддержка своего производителя позволяет нам оставлять деньги в экономике региона.

По моим оценкам, программа «Магазин у дома» позволяет формировать профильное комьюнити предпринимателей, которые могут поделиться опытом, попросить друг у друга совета. Не нужно этого бояться, так как представители мелкой розницы не конкуренты, а союзники. Вместе они могут выжить и успешно работать.