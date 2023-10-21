Магазины-дискаунтеры Чижик появились в Новосибирске

«Жесткие дискаунтеры» сети Чижик (входит в X5 Group) начали открываться в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера. Судя по информации 2 ГИС, сейчас в городе работает 7 магазинов сети. В карточках компании еще на 16 точках сообщается, что они скоро откроются. До конца октября X5 Group планирует открыть в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае 45 «Чижиков», а до конца года увеличить сеть в регионах Сибири до 90 точек.

Кроме того, в Новосибирске создан распределительный центр «Чижика» из которого будут снабжаться магазины всего округа. Он открылся на минувшей неделе. Площадь мультитемпературного склада — 10,7 тыс кв м, он рассчитан на 11 тыс паллет и непрерывное обслуживание более 200 магазинов дискаунтера.

Как отмечают в X5 Group, в ассортимент жесткого дискаунтера входит 700 наименований продукции, из них более 400 — уникальные бренды. До конца года в сети в округе будет работать более 500 человек.