Эксперты прокомментировали куда собираются новосибирцы на новогодние праздники

Эксперты сервиса путешествий tutu проанализировали самые популярные авианаправления у новосибирцев на новогодние праздники. Жители региона активно планируют поездки и покупают билеты. Самым большим спросом сейчас пользуются поездки в Санкт-Петербург — билеты в северную столицу приобретают 33% из тех, кто хочет провести Новый год вне дома. На втором месте по популярности Москва — 29%. Интересно, что годом ранее на первом месте у новосибирцев была Москва.

В пятерку лидеров также попали Сочи — 9,6%, Сургут — 8,2% и Казань — 5,5%. Годом ранее в топ-5 входили Самара, Сочи и Иркутск.

Самым востребованным направлением на новогодние праздники на железнодорожном транспорте стала Тюмень — 17% купленных билетов. На втором месте — Иркутск. В топ-5 регионов, которые новосибирцы планируют посетить на Новый год вошли Красноярск — 9%, Братск — 7,3% и Екатеринбург — 4,7%. В прошлом году пятерка предпочтений существенно отличалась: Красноярск, Омск, Бийск, Томск и Тюмень.

Ранее эксперты SuperJob публиковали результаты опроса новосибирцев об их планах на новогодние каникулы. 34% респондентов заявили, что большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 11% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 9% новосибирцев. 7% планируют поездки на Новый год: 5% — по России, 2% — за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных — Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в топ-10 регионов по медицинскому туризму.