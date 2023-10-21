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Общественники выступили с открытым письмом против концерта Арбениной в Новосибирске

  • 21/10/2023, 09:03
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Общественники выступили с открытым письмом против концерта Арбениной в Новосибирске
Авторы обращения предложили правительству и депутатам выработать рекомендации каким артистам отказывать в проведении концертов в Новосибирске.

Сопредседатели Новосибирского регионального отделения «Культурный фронт России» обратились с открытым письмом к и.о. министра культуры Новосибирской области Юрию Зимнякову, министру физической культуры и спорта Новосибирской области Сергею Ахапову, генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову и председателю Общественной палаты Новосибирской области Галине Гридневой с призывом отменить концерт Дианы Арбениной на территории «Локомотив Арены». Общественники отмечают, что анонсы запланированного выступления «уже вызвали бурю возмущения среди жителей Новосибирской области».

Кроме того, авторы обращения попросили Минкульт, комитет по культуре регионального парламента и Общественную палату выработать методические рекомендации для государственных и муниципальных концертных площадок региона, в соответствии с которыми «артистам, публично высказавшим свою антигосударственную позицию, давался бы отказ в ведении концертной деятельности на территории Новосибирской области».

Общественники предложили вместо антигосударственно-настроенных артистов приглашать исполнителей, творчество которых воспевает и восславляет нашу страну, её героев-фронтовиков и традиционные духовно-нравственные ценности. Авторы обращения также заявили о готовности оказывать поддержку органам власти в формировании экспертной оценки исполнителей.

Письмо подписали сопредседатели реготделения фонда Сергей Майоров, Евгений Цыбизов, Олег Викторович, Яна Кованько и т.д.

Напомним, общественники уже несколько недель пытаются отменить выступление концерта группы «Ночные снайперы»  в Новосибирске. На минувшей неделе жители города столкнулись с проблемой покупки билетов на концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. Афиша концерта исчезла со страницы сервиса «Яндекс. Афиша». В официальной группе «Локомотив Арены» ВКонтакте на момент публикации материала концерт по-прежнему стоял в списке запланированных мероприятий: на 22 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что от приглашения Дианы Арбениной на Динотерру в июне отказался Кузбасс. 

Фото freepik teksomolika

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Рубрики : Общество Политика Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : концерт Арбениной в Новосибирске Диана Арбенина


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