«Магнит» дополнительно ограничил наценку на ряд социально значимых товаров

ПАО «Магнит» добровольно ограничил наценку на 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину российского покупателя,

— В отношении 276 товаров в таких категориях как свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар и хлеб торговая наценка составит не более 5%, — говорится в сообщении. — Данное ограничение установлено в дополнение к уже реализуемой компанией с 1 февраля текущего года инициативе по ограничению наценки на ряд товаров из социально значимых категорий уровнем в 10%.

Чтобы проинформировать покупателей, розничная сеть добавила в наименование таких позиций буквенный индикатор «СОЦ», а в дальнейшем выделит их специальными ценниками на полках и разместит соответствующие сообщения в торговых залах. Кроме того, покупатели смогут обратиться за консультацией о товарах с ограниченной наценкой к сотрудникам магазина.

— Мы рассчитываем, что наша инициатива будет поддержана и другими участниками рынка – как торговыми сетями, так и поставщиками. Только вместе можно добиться эффективного сдерживания роста цен, — говорит Ян Дюннинг президент, генеральный директор розничной сети «Магнит».

Важно отметить, что торговая наценка не является прибылью ритейлера. Наценка устанавливается на уровне, достаточном для покрытия расходов на логистику, аренду помещений, информационные технологии, обеспечение достойных условий работы персонала, открытие новых магазинов, обновление действующих точек и выход в новые регионы. Как правило, рентабельность продовольственных сетей по чистой прибыли находится на низком уровне и не превышает 1-3%.