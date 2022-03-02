Сервис «Яндекс-еда» заявил об утечке базы данных клиентов

— В интернет попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности, — говорится в сообщении, — Утечка не коснулась банковских и платёжных данных, логинов, паролей, они в безопасности. Приносим искренние извинения за случившееся. Безопасность данных — один из приоритетов компании, и произошедшее недопустимо. Мы обратились в правоохранительные органы, делаем всё для того, чтобы предотвратить распространение информации о заказах.

Кроме того, как сообщают в компании, «Яндекс еда» со своей стороны ужесточила подход к хранению информации о заказах, усилила уровень защиты и мониторинг доступов к данным.

«Яндекс Еда» — сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или веб-сайт. Доставку осуществляют курьерские службы, курьеры-партнёры сервиса Яндекс. Еда, водители-партнёры Яндекс Go и собственные курьеры ресторанов. На выбор доступны пиццерии, пекарни, рестораны, бургерные, стейк-хаусы, продуктовые магазины: «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», Metro и другие заведения.

Стоит отметить, что в последнее время участились разного рода взломы и атаки российских сайтов. На днях атакам подвергся целый ряд сайтов СМИ и информагентств. Кроме того, по информации источника редакции, на прошлой неделе произошла атака на сайт правительства Новосибирской области, в результате чего его структурные подразделения полдня работали без интернет-связи.