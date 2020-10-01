«Магнит» открыл в Новосибирске распредцентр

В Новосибирске открылся крупнейший в регионе распределительный центр федерального ритейлера — компании «Магнит». Общая площадь склада составляет более 40 тысяч кв. м. Для обеспечения деятельности комплекса созданы около 700 рабочих мест. Он будет обслуживать более 450 магазинов розничной торговли компании, расположенных в Новосибирской области, Алтайском крае. Объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей. Об этом представители компании сообщили на церемонии открытия распредцентра.

Сегодня «Магнит» работает примерно со 100 региональными поставщиками и планирует расширять такое партнерство. За последние 2 года доля местных производителей в компании выросла более чем в 2 раза и составила 32%. Самую большую долю в местных поставках занимают производители хлебобулочной продукции — 98% товара этой категории на полках ритейлера от новосибирских компаний, птицы — 50%, молока — 47%, мясной гастрономии — 38%, замороженной продукции — 28%. В 2018 году объем поставок местных производителей в денежном выражении составил более 7,7 млрд рублей, в 2019 году — более 9 млрд, из них 3,7 млрд пришлись на поставки в магазины, расположенные в Новосибирской области, 5,3 млрд — на поставки в другие регионы присутствия компании. С марта 2020 года продукция местных производителей продается в магазинах ритейлера под маркой «Покупайте новосибирское».

В Новосибирской области сегодня расположен 181 магазин формата «у дома», 88 магазинов «Магнит Косметик», 1 гипермаркет и 1 «Магнит Опт». В магазинах компании работают около 4 тысяч человек. В 2018 году компания перечислила в бюджет области 157 млн рублей налогов, в 2019 году — 185 млн рублей, в первой половине 2020 года — 132 млн.

Во время пандемии «Магнит» трудоустроил около 100 сотрудников из других компаний Новосибирска, которые были вынуждены приостановить работу в связи с введением режима самоизоляции. С начала карантина в магазинах компании были введены утренние скидки для пенсионеров, волонтеров и соцработников. Ритейлер эмитировал более 2000 бонусных карт для медиков, работающих с COVID-19.

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