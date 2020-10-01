Условия получения гражданства за инвестиции

Куда предпочитают эмигрировать россияне?

Российские граждане довольно серьезно подходят к вопросу получения иностранного гражданства. У наших граждан существует свои особенные предпочтения относительно того, где жить в будущем и получить гражданство. Так, несмотря на стремление уехать из России, в 2020 году количество заявок на получение иностранного гражданства несколько снизилось. Вина тому – коронавирус.

Но от пандемии отрасль не остановилась. Миграционные компании продолжают консультировать клиентов, желающих получить ПМЖ в другой стране. Если зайти на тематические форумы, то можно найти отзывы о компании aristipp, которая постоянно упоминается в миграционном контексте.

Среди стран, куда с большим удовольствием отправляются россияне называют США, а также Австралию, Канаду, Мальту, Венгрию, Испанию и Словению. Кроме того, большое количество российских граждан готовы получить гражданство в странах Карибского бассейна и Тихого океана.

Какие изменения возникли в получении иностранного гражданства?

Так, из-за губительного влияния коронавирусной инфекции, правительство многих стран внесло множество изменений, которые непосредственно сказываются на процедуре получения гражданства их страны.

К примеру, правительство Кипра стало принимать заявление за более долгий период, а также требуется сдача биометрических данных и личного посещения острова. Но, сделать это можно только под конец принятия решения о предоставлении гражданства.

На Мальте уже исчерпала себя квота, за счет которой вы могли бы стать резидентом данной страны.

Как предоставляется гражданство и ВНЖ в различных государствах

Итак, множество стран представляют вид на жительство или даруют свое гражданство тем претендентам, которые вкладывают в развитие их экономики.

Именно инвестиционная иммиграция способна значительно улучшить состояние экономики разных стран. Взамен иностранный инвестор получает возможность стать гражданином европейской или иной страны. Вы сможете жить и работать в ней, а также получать медицинское и социальное обслуживание, продолжать обучение и прочее.

Особенности в инвестиционных иммиграционных программах разных стран мира

Так, в США большее количество иммигрантов, которые стремятся вложить свои инвестиции. Тут проживает порядка 55 000 000 иммигрантов, которые попадают от различные иммиграционные программы.

В Великобритании предлагается воспользоваться своеобразной иммиграционной программой. К примеру, иммигранты могут оформить гражданство этой страны, если инвестируют порядка 2 000 000 фунтов стерлингов в экономику. Кроме того, вы можете быть инноватором, инвестировав всего 50 000 фунтов в бизнес, который связан с инновационным развитием.

В Канаде предоставляются многочисленные иммиграционные программы. Здесь вы сможете получить постоянное место жительство за короткий период рассмотрения вашей заявки (в течение года).

Помимо этого, вы можете претендовать на получение граждаства в странах «второго эшелона».

К примеру, к ним относятся карибские и тихоокеанские государства, а также страны Европейского Союза. Так, в Гренаде существует особый закон о получении гражданства за инвестиции. Согласно нему размер вашего «пожертвования» в экономику этой страны должно быть не менее 150 000 долларов (в отношении одного заявителя), а также не меньше 200 000 долларов для кандидатов в получение гражданства и трех иждивенцев.

На Антигуа и Барбуда имеется специальная программа, согласно которой вы можете внести пожертвование в размере не меньше 100 000 долларов (в отношении семьи, состоящей из 4 лиц).

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