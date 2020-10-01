Условия получения гражданства за инвестиции

Российские граждане довольно серьезно подходят к вопросу получения иностранного гражданства. У наших граждан существует свои особенные предпочтения относительно того, где жить в будущем и получить гражданство. Так, несмотря на стремление уехать из России, в 2020 году количество заявок на получение иностранного гражданства несколько снизилось. Вина тому – коронавирус.
Но от пандемии отрасль не остановилась. Миграционные компании продолжают консультировать клиентов, желающих получить ПМЖ в другой стране. Если зайти на тематические форумы, то можно найти отзывы о компании aristipp, которая постоянно упоминается в миграционном контексте.
Среди стран, куда с большим удовольствием отправляются россияне называют США, а также Австралию, Канаду, Мальту, Венгрию, Испанию и Словению. Кроме того, большое количество российских граждан готовы получить гражданство в странах Карибского бассейна и Тихого океана.
Так, из-за губительного влияния коронавирусной инфекции, правительство многих стран внесло множество изменений, которые непосредственно сказываются на процедуре получения гражданства их страны.
К примеру, правительство Кипра стало принимать заявление за более долгий период, а также требуется сдача биометрических данных и личного посещения острова. Но, сделать это можно только под конец принятия решения о предоставлении гражданства.
На Мальте уже исчерпала себя квота, за счет которой вы могли бы стать резидентом данной страны.
Итак, множество стран представляют вид на жительство или даруют свое гражданство тем претендентам, которые вкладывают в развитие их экономики.
Именно инвестиционная иммиграция способна значительно улучшить состояние экономики разных стран. Взамен иностранный инвестор получает возможность стать гражданином европейской или иной страны. Вы сможете жить и работать в ней, а также получать медицинское и социальное обслуживание, продолжать обучение и прочее.
Помимо этого, вы можете претендовать на получение граждаства в странах «второго эшелона».
К примеру, к ним относятся карибские и тихоокеанские государства, а также страны Европейского Союза. Так, в Гренаде существует особый закон о получении гражданства за инвестиции. Согласно нему размер вашего «пожертвования» в экономику этой страны должно быть не менее 150 000 долларов (в отношении одного заявителя), а также не меньше 200 000 долларов для кандидатов в получение гражданства и трех иждивенцев.
На Антигуа и Барбуда имеется специальная программа, согласно которой вы можете внести пожертвование в размере не меньше 100 000 долларов (в отношении семьи, состоящей из 4 лиц).
Фото предоставлено рекламодателем
Популярное с сайта