Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области

По сообщению специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, мощная вспышка уровня Х, которая зафиксирована на Солнце 3 мая, сопровождалась слабым выбросом массы. Ожидается, что основной выброс плазменного облака пройдет мимо Земли, однако, его край скорее всего заденет нашу планету. При этом прямой геоудар специалисты исключают.

— Согласно моделям, выброс от X вспышки может прийти к Земле сегодня около 21 часа по Москве. Возможны полярные сияния, — говорится на сайте xras.ru.

По новосибирскому времени это будет уже 6 мая.

Специалисты отмечают, что погрешность расчетов составляет не менее двух-трех часов. И, если прилет выброса будет более ранний, то это увеличит его скорость, что сделает удар по Земле более сильным.

Медики предупреждают метеозависимых людей о возникновении недомогания в периоды магнитных бурь. Вспышки на Солнце могут вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

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