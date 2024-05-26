Тепло закончилось: синоптики рассказали, что ждет новосибирцев до конца мая

Лето не спешит приходить в Новосибирск. Последние дни мая и начало июня огорчат жителей региона отсутствием солнца и тепла.

По данным сервиса Яндекс.Погода в понедельник в городе ожидаются дожди. Температура воздуха опустится до +11 градусов, ночью ― до +7.

Во вторник осадки продолжатся и на улице похолодает еще на один градус. Эта тенденция продлится в среду. Воздух прогреется всего до +9 градусов, а утром и вечером пройдет дождь.

С четверга осадки прекратятся, но будет все также облачно и прохладно. В эти дни столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Первый день июня не порадует летним настроением. За окошком слегка потеплеет в выходные: днем будет +13, +16 градусов.

Между тем, МЧС по Новосибирской области рассылает тревожное предупреждение на следующую рабочую неделю.