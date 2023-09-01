Магнитные бури: прогноз на сентябрь и сособы улучшения самочувствия

Особенно некомфортно они себя чувствуют в периоды магнитных бурь, которые являются следствием вспышек на солнце. Снизить уровень неприятных ощущений получится, если заранее готовиться к погодным изменениям.

Прогноз на сентябрь

Магнитная буря – возмущение геомагнитного поля Земли, которое возникает в результате его взаимодействия с потоками солнечного ветра. Она может продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 суток. Ее интенсивность измеряется в баллах от 0 до 9 в зависимости от силы и длительности.

Предполагается, что в первой половине сентября магнитная сфера Земли будет минимум 7 раз подвергаться геоударам.

Прогноз:

С 1 по 5 сентября возмущение поля будет малозаметным. Его интенсивность не должна превысить 2 баллов. С 6 по 8 сентября Землю накроет буря мощностью 3 балла, которая классифицируется как средневозмущенное состояние поля. 14 сентября начнется самая сильная буря первого месяца осени. Ее интенсивность – 4 балла, что соответствует средней зоне измерительной шкалы. 16 сентября сила возмущения поля снизится на 1 балл. С 17 сентября и до конца месяца значительных колебаний геополя не предвидится. Возможны малозаметные возмущения силой около 1 балла.

Симптомы метеочувствительности

Метеозависимость – сложности с адаптацией организма к изменениям, которые происходят в природной окружающей среде. Негативно повлиять на самочувствие может один или комплекс метеорологических факторов. Основные из них:

резкое повышение/понижение температуры;

осадки (снег, дождь,);

колебания влажности воздуха;

лунные фазы;

атмосферное давление;

сила ветра.

В группу риска входят:

пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто пережил серьезные травмы;

люди пожилого возраста;

женщины в периоды гормональных перестроек (во время менструации, беременности, климакса);

дети, подростки.

В зависимости от того, как система организма страдает в большей степени, выделяют несколько типов метеочувствительности:

Мозговой. Погодные изменения негативно влияют на состояние сосудов мозга. В результате возникают головная боль и слабость. Сердечный. Основные проявления – тахикардия, одышка, перепады давления. Нарушается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Посттравматический. Изменения в окружающей среде сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата. Например, снижение температуры воздуха провоцирует увеличение густоты жидкости, которая смазывает суставы. Колебания атмосферного давления приводят к раздражению нервных волокон, иннервирующих сосуды. Как следствие, возникают боли ноющего характера в костях, суставах, мышцах.

Статистика показывает, что в периоды магнитных бурь и резких погодных трансформаций увеличивается число приступов – инсультов, инфарктов.

Способы помощи

При приближении магнитной бури специалисты дают следующие советы метеозависимым людям:

Не переутомляться. Уделить время спокойному отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Важно хорошо высыпаться. Будет полезна общеукрепляющая гимнастика. Если есть такая возможность, лучше перенести сложную работу, связанную с повышенной концентрацией внимания, на другой день. При наличии хронических заболеваний обязательно проверить, есть ли под рукой все назначенные врачом фармакологические препараты. Оказаться от употребления алкоголя, крепкого кофе, а также от курения. Обогатить рацион витаминами. Очень полезно лакомство из перемолотых чернослива, изюма и кураги с добавлением лимонного сока и меда. В сутки можно употреблять не больше 1 ст. л.

На что еще влияют магнитные бури?

Солнечный ветер – поток ионизированных частиц, который образуется в результате вспышки. Если он очень интенсивный, то это может привести к изменению геомагнитного поля Земли, которое почувствуют не только люди. Сильные бури способны провоцировать северное сияние, а также влиять на работу электрических приборов.

От мощного солнечного ветра страдают космические аппараты. Иногда происходят сбои в передаче сигнала спутникового телевидения, а также в функционировании навигационных систем. Возникают кратковременные радиопомехи, нарушения в работе протяженных ЛЭП и трансформаторных подстанций. Теоретически сильные вспышки на солнце могут повредить систему электроснабжения, но на практике это не подтверждено.

Северное сияние характерно для регионов, приближенных к полюсам Земли. Жители Мурманска и Архангельска нередко видят «цветное небо». Как правило, чем дальше от полюса, тем это явление становится менее вероятным. Но при некоторых условиях сияние может наблюдаться в разных широтах. Например, оно было зафиксировано в Твери, Москве, Удмуртии.

Магнитное поле играет важную роль в жизни многих животных – рыб, птиц, грызунов. С его помощью они ориентируются на местности, могут определить правильное направление и высоту движения. В ходе опытов над мышами ученые выяснили, что отсутствие магнитного поля сокращает продолжительность жизни грызунов.