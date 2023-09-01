Магнитные бури: прогноз на сентябрь и сособы улучшения самочувствия

Особенно некомфортно они себя чувствуют в периоды магнитных бурь, которые являются следствием вспышек на солнце. Снизить уровень неприятных ощущений получится, если заранее готовиться к погодным изменениям.
Магнитная буря – возмущение геомагнитного поля Земли, которое возникает в результате его взаимодействия с потоками солнечного ветра. Она может продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 суток. Ее интенсивность измеряется в баллах от 0 до 9 в зависимости от силы и длительности.
Предполагается, что в первой половине сентября магнитная сфера Земли будет минимум 7 раз подвергаться геоударам.
Прогноз:
Метеозависимость – сложности с адаптацией организма к изменениям, которые происходят в природной окружающей среде. Негативно повлиять на самочувствие может один или комплекс метеорологических факторов. Основные из них:
В группу риска входят:
В зависимости от того, как система организма страдает в большей степени, выделяют несколько типов метеочувствительности:
Статистика показывает, что в периоды магнитных бурь и резких погодных трансформаций увеличивается число приступов – инсультов, инфарктов.
При приближении магнитной бури специалисты дают следующие советы метеозависимым людям:
Солнечный ветер – поток ионизированных частиц, который образуется в результате вспышки. Если он очень интенсивный, то это может привести к изменению геомагнитного поля Земли, которое почувствуют не только люди. Сильные бури способны провоцировать северное сияние, а также влиять на работу электрических приборов.
От мощного солнечного ветра страдают космические аппараты. Иногда происходят сбои в передаче сигнала спутникового телевидения, а также в функционировании навигационных систем. Возникают кратковременные радиопомехи, нарушения в работе протяженных ЛЭП и трансформаторных подстанций. Теоретически сильные вспышки на солнце могут повредить систему электроснабжения, но на практике это не подтверждено.
Северное сияние характерно для регионов, приближенных к полюсам Земли. Жители Мурманска и Архангельска нередко видят «цветное небо». Как правило, чем дальше от полюса, тем это явление становится менее вероятным. Но при некоторых условиях сияние может наблюдаться в разных широтах. Например, оно было зафиксировано в Твери, Москве, Удмуртии.
Магнитное поле играет важную роль в жизни многих животных – рыб, птиц, грызунов. С его помощью они ориентируются на местности, могут определить правильное направление и высоту движения. В ходе опытов над мышами ученые выяснили, что отсутствие магнитного поля сокращает продолжительность жизни грызунов.
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