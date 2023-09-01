Депутат горсовета Наталья Пинус переезжает в Черногорию

Депутат горсовета Наталья Пинус, возможно, меняет место жительства и переезжает за границу. Об этом сообщает источник «Академ.Инфо».

– На прошлой неделе в местном родительском чате в Черногории зарегистрировалась Наталья Пинус, – сообщил источник.

На своей странице в социальных сетях, Наталья Пинус опубликовала объявление том, что продает усадьбу.

– Пришло время продать нашу «усадьбу» в Морозово. Уверена, те, кто ее купят, будут там счастливы, также как были мы! Стоимость — 8,5 млн рублей. Готовы к торгу, — отметила Пинус.

Перед этим стало известно, что депутат продала свою новосибирскую квартиру.

Редакции Infopro54 несколько дней не удается связаться с народной избранницей, так как ее телефон недоступен. Однако вчера, 31 августа, она появилась в сети, но дозвонится снова не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске инициируют отстранение депутата горсовета Ростислава Антонова.