Депутат горсовета Наталья Пинус переезжает в Черногорию

Депутат горсовета Наталья Пинус, возможно, меняет место жительства и переезжает за границу. Об этом сообщает источник «Академ.Инфо».
– На прошлой неделе в местном родительском чате в Черногории зарегистрировалась Наталья Пинус, – сообщил источник.
На своей странице в социальных сетях, Наталья Пинус опубликовала объявление том, что продает усадьбу.
– Пришло время продать нашу «усадьбу» в Морозово. Уверена, те, кто ее купят, будут там счастливы, также как были мы! Стоимость — 8,5 млн рублей. Готовы к торгу, — отметила Пинус.
Перед этим стало известно, что депутат продала свою новосибирскую квартиру.
Редакции Infopro54 несколько дней не удается связаться с народной избранницей, так как ее телефон недоступен. Однако вчера, 31 августа, она появилась в сети, но дозвонится снова не удалось.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске инициируют отстранение депутата горсовета Ростислава Антонова.
Фото с сайта Совета депутатов Новосибирска.
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