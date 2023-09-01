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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть свернул не туда на кольце ада

  • 01/09/2023, 16:09
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Локоть повернул не туда
Градоначальник признался, что заблудился на развязке площадей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заблудился на развязке площадей Труда и Энергетиков. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «Городская волна».

— Сейчас на развязке все меняется, и после очередного изменения движения, честно говоря, я ехал за рулем, встречал жену в Толмачево, и заблудился. Повернул не там, — отметил мэр.

Напомним, что в Новосибирске на площади Труда открыли надземный переход. Это решение приняла мэрия, чтобы избежать пробок на кольце ада. Также группа «ВИС» выставила регулировщиков, которые будут сигнализировать водителям о приближении трамвая.

Ранее редакция сообщала о том, что почти три километра дороги ремонтируют на подъезде к Затону.

Фото: Артём Рязанов

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : кольцо ада Анатолий Локоть


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