Мэр Новосибирска Анатолий Локоть свернул не туда на кольце ада

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заблудился на развязке площадей Труда и Энергетиков. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «Городская волна».

— Сейчас на развязке все меняется, и после очередного изменения движения, честно говоря, я ехал за рулем, встречал жену в Толмачево, и заблудился. Повернул не там, — отметил мэр.

Напомним, что в Новосибирске на площади Труда открыли надземный переход. Это решение приняла мэрия, чтобы избежать пробок на кольце ада. Также группа «ВИС» выставила регулировщиков, которые будут сигнализировать водителям о приближении трамвая.

Ранее редакция сообщала о том, что почти три километра дороги ремонтируют на подъезде к Затону.