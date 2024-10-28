Майнер задержан в Новосибирской области

В Новосибирске был задержан человек, который незаконно использовал оборудование региональных электросетей для майнинга криптовалюты.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин на оперативном совещании, инцидент произошёл в Мошковском районе. В результате работы этого человека было создано криптовалюты на общую сумму более 12 миллионов рублей.

— В настоящее время дело находится в следственных органах для принятия решения по возбуждению уголовного дела, — отметил Травин.

Сибиряка задержали в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Топливно-энергетический комплекс». Благодаря этому выявили шесть административных нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что легализация майнинга выведет бизнес из тени, считают эксперты в Новосибирске.