Легализация майнинга выведет бизнес из тени, считают эксперты в Новосибирске

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России. Заниматься майнингом смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления, говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Второй закон разрешает с 1 сентября проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках экспериментальных правовых режимов.

Член президиума Ассоциации представителей электронной торговли Сибири, глава бизнес-инкубатора Ассоциации Дмитрий Ефремов считает, что легализация майнинга повысит интерес к криптовалютам и количество тех, кто будет их майнить вырастет.

— Помимо всего прочего, легализация этого направления позволит делать инвестпроекты по майнингу, которые сегодня находятся в «серой» зоне, и вывести их в «белую» зону. То есть количество таких инвестпроектов на рынке вырастет, — комментирует эксперт. — Многие ранее не запускали проекты коллективных инвестиций на майнинге только по той причине, что это «серая» зона, отсутствовало надежное, понятное регулирование управления этими активами: как их выводить, как раздавать людям и т.д. Это были «кривые» проекты с «кривыми» договорами и большой вероятностью потерять деньги.

Кроме того, Дмитрий Ефремов отметил, что к плюсам можно отнести возможность легализации оборудования для майнинга.

— Сейчас все оборудование для майнинга, ввезенное в Россию, формально является незаконным. Оно относится к криптографической технике, которая не может ввозиться в Россию без разрешения ФСБ. Все, что находится в стране, было ввезено по «серым» схемам, — констатирует собеседник Infopro54. — Легализуя этот рынок, государство получает возможность истребовать пошлины за ввоз оборудования и налоги от майнинга. Кроме того, начинается легальная история с оплатой электричества. Раньше майнинг был темой, когда воровать электричество было легче, чем все оформить официально.

Из минусов Дмитрий Ефремов назвал снижение доходности от майнинга за счет выплаты налогов и пошлин — они «отъедят» часть прибыли. Кроме того, он не исключил, что станет сложнее заниматься майнингом в регионах, где высокая нагрузка на электросети: могут возникнуть проблемы с официальным подключением.

Еще один участник рынка, пожелавший остаться анонимным, заявил корреспонденту Infopro54, что закон коснется только юридических лиц. Для физлиц, по его словам, практически ничего не меняется.

— Тот, кто майнил на балконе, так и будет этим заниматься. Ни плюсов, ни минусов для него не будет, — пояснил собеседник редакции. — А для юрлиц легализация — всегда плюс. Возможно, кто-то не захочет показывать свои доходы и спрячется, но я думаю, что таких будет немного. Крупные компании предпочтут легализоваться.

К минусам собеседник отнес тот факт, что в законе не прописан момент с реализацией добытой криптовалюты.

— Наших бирж российских нет, а значит, деньги будут уходить за границу. Если учесть, что юрлица — крупные игроки, то это означает, что за рубеж поплывут большие суммы денег и вероятность того, что они вернутся в Россию, на мой взгляд, небольшая, — отметил собеседник редакции.

При этом, по его словам, второй закон о криптовалюте — по внешнеторговым расчетам — является более важным.

— Разрешение на проведение внешнеторговых операций — это государственное признание криптовалюты, — подчеркнул эксперт.

В соцсетях можно встретить комментарии о том, что для некоторых регионов России, например Иркутской области, где активно развиваются майнинговые фермы, легализация майнинга сравнима с открытием ящика Пандоры, так как приведет к резкому росту потребления электроэнергии и может спровоцировать ее дефицит. Впрочем, эту ситуацию власти могут скорректировать введением дифференцированных тарифов на электричество.



Напомним, в Новосибирской области планируют ввести дифференцированные тарифы на электричество. При потреблении свыше 14,64 тысячи кВт в месяц предложенная ставка составляет 7,11 рубля за кВт/ч, на уровне средневзвешенной цены для других потребителей с максимальной принимающей мощностью устройств менее 670 кВт.

Зампредседателя комитета ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский отмечал, что это коснется только 69 потребителей в Новосибирской области. Депутат, зампредседателя комитета Вадим Агеенко считает, что с абонентами, которые потребляют такие объемы электроэнергии, должны поработать следственные органы и прокуратура, так как обычному человеку столько электричества использовать невозможно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Ущерб, нанесенный предприятию, энергетики оценили почти в 200 млн рублей.