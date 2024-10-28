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Трендом ювелирного рынка Новосибирска является мода на кастомные украшения

  • 28/10/2024, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Трендом ювелирного рынка Новосибирска является мода на кастомные украшения
В 2025 году участники рынка прогнозируют рост спроса на серебряные и минималистические украшения

Популярность литтеринга

За последние два года жители Новосибирской области стали чаще покупать ювелирные украшения с литетрингом — нанесенными на изделия буквами или надписями. К такому выводу пришли аналитики ювелирной сети SOKOLOV. При этом, украшения с буквами новосибирцы покупали в 15 раз чаще (в целом по России — в 9 раз).

Самыми популярными были изделия с использованием буквы «А», его выбирали 37% покупателей таких ювелирных изделий. Также среди популярных букв для проявления своей индивидуальности оказались «М» (14%), «К» и «Е» (по 9%), а также «В» (7%).

Средний чек на буквенные украшения в 2024 году вырос по сравнению с прошлым годом на 17% и составил 1 668 рублей.

— Самыми непопулярными подвесками-буквами среди новосибирцев оказались «И» и «Р», их доля составила менее 1% от приобретенных изделий, — рассказали редакции Infopro54 в компании SOKOLOV.

Эксперты рассказали, что среди именных украшений абсолютное преимущество у женских имен. Самым популярным стало украшение с именем «Анна». На втором месте расположилось изделие с «Ольгой». Третье место поделили между собой «Дарья» и «Екатерина».

В компании уточнили, что за именные украшение новосибирцы отдали в среднем 2 288 рублей.

Тренды года

Стилист Анна Ладан подчеркнула, что мода на ювелирные изделия меняется медленнее, чем мода в части одежды.

— Это большой плюс, потому что украшения может рассматривать как «вложения», — уверена она.

Новосибирский художник-ювелир Дмитрий Кузнецов в беседе с корреспондентом Infopro54 добавил, что мода на украшения является самым консервативным разделом.

— Моду на украшения можно разделить условно на два направления: глобальные тенденции и быстросменяемые тренды, которые быстро пришли и ушли, не оставив следа. Например, глобальная тенденция — спрос на персонифицированные украшения и микширование украшений, а быстросменяемый тренд — это, к примеру, шармы. Сейчас Пандора уйдет с рынка, и мода на шармы исчезнет как не было. Останется только небольшая ниша, вроде запонок, — считает эксперт.

По словам эксперта, сегодня модными являются кастомные (индивидуальные) украшения, а также украшения, которые подчеркивают внутренний мир носителя.

— Как самый простой вариант, как раз украшения в виде букв, или имени, так, что соглашусь с экспертами SOKOLOV., хоть и очень не люблю эту компанию. Более сложный вариант этой же темы — украшения, подчеркивающие приверженность человека к определенной идеологии или мировоззрению религиозные, экологические и т.п. Еще более сложный пример — зашифрованные послания от владельца миру, т.е. смысл украшения ясен лишь владельцу, автору украшения и людям «в теме», — отметил он.

Украшения из жемчуга — вещь вне времени. Как подчеркнула Анна Ладан, в 2024 году жемчуг занял почетное место в списках главных трендов.

— В этом сезоне на пике жемчуг во всех своих проявлениях, украшения из «мятого» метала в минималистичном стиле. Массивные кулоны на длинной цепи/шнурке. Литтеринг был популярен на подиумах пару сезонов назад. Сейчас этот тренд спустился в массы, а значит уже находится в стадии угасания. Я бы себе и своим клиентам не купила, — поделилась она.

Украшения 2025 года

Дмитрий Кузнецов считает, что украшения становятся предметом роскоши, как это было 15 лет назад. По его словам, в следующем году набольшей популярностью будет пользоваться серебро.

— Эпоха дешевой «ювелирки» уходит, по многим причинам. Останется увеличение доли серебряных украшений, во-первых, более подъемная цена относительно золотых украшений, во-вторых, из-за развития интернет торговли на рынок вышло очень много молодых брендов, дерзких и талантливых, каждый в своей нише, но в массе они очень хорошо давят даже таких монстров как тот же SOKOLOV, в-третьих, у серебра нет той ауры, которая есть у золота, что-то тяжелое, серьезное, очень взрослое. С золотом не пошутишь и не поэкспериментируешь, а с серебром запросто, — говорит собеседник редакции.

По словам Анны Ладан, простые и четкие формы никогда не покидают списки трендовых направлений, поэтому минималистичные украшения не сдадут свои позиции и в 2025 году.

— Следующий год будет под знаком змеи, поэтому популярными будут украшения с всевозможными интерпретациями именно с этим животным, а также украшения в виде ракушек, морских коньков и других обитателей морей. Модными также будут крупные, массивные полудрагоценные камни, инкрустированные в металл, и, конечно же, жемчуг (барочный, просто круглый, мелкий, крупный). Украшения 2025 года — в минималистичном стиле. На тонком шнурке, массивные кулоны из металла, — поделилась своими прогнозами стилист.

По данным 2ГИС в Новосибирске в категории «Ювелирные изделия» (ювелирные дома, салоны, мазины и пр) значатся 522 компании.

Ранее редакция сообщала, что почти три миллиарда рублей на ювелирные украшения потратили жители Новосибирска.

Источник фото: freepik.com, автор-rochakshukla

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Рубрики : Общество Бизнес Стиль жизни

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ювелирные украшения украшения мода


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