Майские новинки в видеосервисе Wink

Wink делает свой киновклад в эти долгожданные дни и предлагает подборку новинок для ценителей самых разных жанров, которые можно посмотреть в ближайшие дни.

Wink всегда готов порадовать своих юных зрителей. Подготовиться к каникулам поможет продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон «Мы — монстры 2» (6+). На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна. Тему находчивых героев продолжит российский мультфильм «Финник» (6+) от создателей «Смешариков». Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удается с ним подружиться. Персонажей в мультфильме озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.

Также среди новинок сервиса — работа японского режиссера Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки «Ая и ведьма» (6+) и семейная история «Моя ужасная сестра», (6+), роли родителей в которой сыграли Владимир Яглыч и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза).

Для взрослых Wink предлагает криминальный комедийный сериал «И снова здравствуйте!» (16+) про приключения бандита Бориса. Любителям стильных детективов предназначен «Дьяволик» (18+) — киновоплощение знаменитых итальянских комиксов про изобретательного преступника. Фильм «Наемник» (18+) с Крисом Пайном — для фанатов боевиков, это честное мужское кино о нравах наемников и особенностях их «работы».

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.