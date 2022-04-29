Молодежь подключают к сбору стекла

МБУ города Новосибирска «Молодежный центр «Калейдоскоп» запустило акцию «Стекло, сдавайся!» в рамках VI Городского молодежного форума «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе», организованного учреждением при поддержке управления молодежной политики мэрии города Новосибирска.

— Идея объявить сбор стекла в Академгородке для последующей переработки возникла у нас еще в прошлом году – о важности таких инициатив неоднократно говорили руководители «Сибстекла», выступая на различных дискуссионных площадках, – комментирует исполняющая обязанности директора Молодежного центра «Калейдоскоп» Ирина Зотова. — Это наш первый опыт и мы хотели бы при поддержке компании масштабировать его — отработав алгоритмы, предложить их другим молодежным центрам. Проявляя заботу о состоянии окружающей среды, современным подросткам легче менять свои бытовые привычки, если они будут уверены, что отходам найдут повторное применение, например, использованную тару переплавят в новую.

— Со своей стороны мы стремимся развеять скепсис в отношении утилизации – показываем все этапы процесса в ходе экскурсий, которые проводим у себя на производстве для экоактивистов, студентов и школьников. Чем больше стеклобоя загружают в стекловаренную печь, тем ниже энергопотребление, соответственно, техногенная нагрузка на экологию, в том числе, темпы накопления полезных «мусорных» фракций на полигонах. И потому популяризировать сортировку отходов необходимо на всех уровнях. Конечно, прежде всего, среди представителей молодого поколения.

Коммерческий директор ООО «Сибирское стекло» Святослав Перевозчиков подтвердил готовность предприятия участвовать в формировании и развитии культуры обращения с ТКО:

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) является одним из лидеров стекольной отрасли РФ, а также крупнейшим утилизатором отходов стекла на территории Сибири. Потребность в стеклобое составляет до 200 тыс. тонн в год.