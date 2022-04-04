Майские праздники — 2022

Любимые всеми майские выходные в этом году пройдут в два этапа. Первый — с 30 апреля по 3 мая.

1 мая — праздник Весны и Труда. Это официальный выходной. В 2022-м году 1 мая приходится на воскресенье, поэтому нерабочий день переносится автоматически на 2 число. А 3 мая становится нерабочим днем из-за 1 января, выпавшего в этом году на субботу. После трех выходных дней россиянам придется выйти на работу: 4, 5, 6 мая. В прошлом году, по указу президента Владимира Путина, даты между «первыми» и «вторыми» майскими праздниками так же были объявлены выходными. Решение обусловлено высоким уровнем заболеваемости коронавирусом среди населения. Вероятность того, что «президентские» майские праздники будут и в 2022 году — очень низкая.

Второй этап отдыха — с 7 по 10 мая. Стандартные суббота и воскресенье выдались на 7 и 8 числа. А 9-го мая Россия отпразднует День Победы. По всей стране традиционно пройдут торжественные мероприятия, военные парады, чествования ветеранов и шествия Бессмертного полка. В 2022-м году исполняется 77 лет с окончания Великой Отечественной войны. 10 мая тоже нерабочий день, так как на эту дату перенесли выходной с воскресенья, 2 января.

Таким образом календарь на майские праздники выглядит в 2022 году так:

30 апреля, 1, 2, 3 мая — выходные дни;

4, 5, 6 мая — рабочие дни;

7, 8, 9, 10 мая — выходные дни.