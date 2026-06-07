Короткая рабочая неделя ждёт жителей Новосибирской области

Жители Новосибирской области, как и россияне в целом, готовятся к укороченной рабочей неделе, приуроченной ко Дню России.

Этот государственный праздник отмечается 12 июня и в этом году приходится на среду. Большинство трудящихся будут работать четыре дня — с понедельника по вторник и с четверга по пятницу.

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает, что рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. В связи с этим во вторник, 9 июня, жители региона смогут завершить рабочий день на час раньше обычного. Ближайшие длинные выходные после июньских праздников не предвидятся.

Согласно производственному календарю, трёхдневные каникулы будут в ноябре: День народного единства (4 ноября) предоставит три дня отдыха подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что в области аномальная жара продлится до 11 июня.