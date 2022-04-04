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В новосибирском вузе разработали прибор для быстрого обнаружения вирусов

  • 04/04/2022, 16:25
новости Новосибирска
Разработка позволит создать линейку аппаратно-программных комплексов для рынка лабораторной диагностики и массового использования.

В рамках междисциплинарного проекта в Новосибирске создана система снятия наноамперных сигналов с биосенсорных датчиков, а также удобный для пользователя процесс обработки данных и настройки чувствительности под разные типы биоматериала. Разработанный прототип представляет собой готовый прибор, в который посредством настроек могут быть интегрированы разные типы биосенсорных датчиков отечественного производства, сообщила пресс-служба НГТУ НЭТИ.

— Принцип работы устройства: на чувствительную подложку наносится специальный биологический материал, на котором при попадании вируса возникает электрический ток. Этот ток регистрируется разработанным прототипом, анализируется, и делается вывод о наличии вируса на подложке и его концентрации, — рассказала руководитель проекта «Аппаратно-программный комплекс для экспресс-детекции потенциально опасных объектов», руководитель программы развития Центра трансфера технологий Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Ирина Долгих. — Разработанная система позволяет менять чувствительность прибора и является универсальным инструментом диагностики вирусов разного рода и, как следствие, токов разной величины.

Ученые рассчитывают, что подобное устройство в ближайшие годы сможет приобрести любой человек, чтобы проверить наличие вируса в организме. Фактически разработка открывает возможность создания линейки аппаратно-программных комплексов для рынка лабораторной диагностики, а также приборов, которые можно будет устанавливать на объектах массового пользования — в аэропортах, вокзалах, школах, торгово-развлекательных и деловых центрах и других. Разработка выполняется в рамках стратегического проекта «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины» по программе развития «Приоритет 2030».

Фото pixabay — TheDigitalArtist

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Рубрики : Инновации Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые технологии инновации диагностика вирусы


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