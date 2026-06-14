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Общество

Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

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Выходной придется на День народного единства

Длинные выходные, приуроченные ко Дню России, пролетели незаметно. Следующие нерабочие будни в соответствии с утвержденным производственным календарем будут только в ноябре. В четвертый день последнего осеннего месяца россияне отметят День народного единства. Праздник выпадает на середину рабочей недели, так что отдыхать все будут в среду.

Таким образом до следующей сокращений рабочей недели новосибирцам придется отработать 20 полных пятидневок.

Зато на новогодние праздники сибиряки будут отдыхать от работы 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

В 2027 году перенесли субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля, уточнили ранее в Минтруде.

Добавим, что непродолжительные праздники новосибирцы предпочитают проводить в родном регионе. Многие снимают коттеджи за городом. При этом популярны, как дома в ближнем пригороде, так и в отдаленных от Новосибирска районах. Отдых в коттеджах, до которых ехать нужно 3–4 часа, клиенты рассматривают как небольшое путешествие. Варианты в пригороде и черте города неизменно пользуются спросом, потому что до них можно добраться на такси.

Ранее редакция сообщала о том, как подготовить машину к поездке в отпуск. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : День народного единства выходные

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Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню

Прохладная дождливая погода в Новосибирске сменилась тяжёлым зноем. Температура воздуха периодически поднимается до +30С и раскаленный асфальт гудящего сибирского мегаполиса словно начинает плавиться под ногами. И, чем жарче на улице, тем сильнее горожанам хочется легкости — в одежде, в мыслях, в еде. Тонко улавливая общее настроение, шеф-повара новосибирских кафе и ресторанов начинают вносить сезонные изменения в традиционное меню, максимально «облегчая» привычные блюда. Об этом Infopro54 рассказала ресторатор Яна Фомина.

— Шеф-повара регулярно вносят изменения в меню. При этом они руководствуются предпочтениями гостей заведения, создавая именно то сезонное меню, которое актуально для них. Так, зимой посетителям предлагают более жирные, более насыщенная, сытные блюда, потому что в холодные месяца сибирякам хочется именно таких продуктов. А летом на первый план выходят максимально легкие блюда, холодные напитки. Вместо горячего кофе гостям предлагают айс-кофе, вместо наваристого борща — окрошку, — говорит ресторатор.

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Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

За четыре месяца 2026 года общая сумма проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысила 209 млрд рублей, с начала года увеличившись на 10%, в денежном выражении на 19,2 млрд. рублей. За 2025 год объём неплатежей вырос на 98 млрд рублей (+110%), за 2024 год — на 31,7 млрд (+54,9%). Об этом рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

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Новосибирцы жалуются на регулярные отмены и переносы рейсов на юг страны

Перелет в южных направлениях для новосибирских, да и в целом для российских туристов, превратился в очень утомительный и непредсказуемый квест под название «Лечу, куда не хочу», или вовсе «Хочу, но не лечу».

Ступая на трап самолета в столице Сибири, путешественники, направляющиеся на побережье Черного моря, не могут даже предположить, какой земли коснётся их нога спустя 3-4 часа. Это может быть и Ингушетия, и Дагестан и многие другие неизведанные ранее направления нашей огромной страны. Так, поездка от Новосибирска до Сочи заняла у семьи Потаповых почти четверо суток.

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В Новосибирской области расселяются красочные птицы — золотистые щурки

Жители Новосибирской области заметили необычных ярко окрашенных птиц недалеко от деревни Бурмистрово в Искитимском районе. Читатели передали редакции Infopro54 видеокадры, снятые на берегу реки Мильтюш, на которых хорошо видно одну из птиц. Орнитологи рассказали, что это золотистая щурка.

Этого представителя семейства щурковых еще несколько лет назад можно было назвать необычной для региона птицей. Но границы золотистой щурки постепенно меняются. И орнитологов сообщения о встречах с ней уже не удивляют.

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Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей

13 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области состоялся XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».

По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 30 тысяч человек. Участники и зрители съехались со всей страны.

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В Новосибирской области за год выявили 111 случаев псевдотуберкулеза

Новосибирская область снова заняла первое место в России по заболеваемости псевдотуберкулезом. В регионе в 2025 году зарегистрирован 111 случаев этой инфекции. Показатель заболеваемости составил 3,98 на 100 тысяч населения — это почти в три раза выше, чем в среднем по России (1,42 на 100 тысяч). Случаи псевдотуберкулеза в прошлом году зафиксированы в 14 субъектах РФ, и Новосибирская область оказалась абсолютным лидером по числу заболевших. Соответствующий доклад Роспотребнадзора есть в распоряжении Infopro54.

Псевдотуберкулез — это острая инфекция, вызываемая бактериями Yersinia pseudotuberculosis. Заражение происходит через продукты питания, чаще всего через овощи и корнеплоды, которые хранились в местах, доступных для грызунов, а также через молочные продукты и воду, загрязненные возбудителем. Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, кожу, суставы и может давать тяжелые формы течения.

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Общество

Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

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Назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента

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Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню

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