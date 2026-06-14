Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

Длинные выходные, приуроченные ко Дню России, пролетели незаметно. Следующие нерабочие будни в соответствии с утвержденным производственным календарем будут только в ноябре. В четвертый день последнего осеннего месяца россияне отметят День народного единства. Праздник выпадает на середину рабочей недели, так что отдыхать все будут в среду.

Таким образом до следующей сокращений рабочей недели новосибирцам придется отработать 20 полных пятидневок.

Зато на новогодние праздники сибиряки будут отдыхать от работы 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

В 2027 году перенесли субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля, уточнили ранее в Минтруде.

Добавим, что непродолжительные праздники новосибирцы предпочитают проводить в родном регионе. Многие снимают коттеджи за городом. При этом популярны, как дома в ближнем пригороде, так и в отдаленных от Новосибирска районах. Отдых в коттеджах, до которых ехать нужно 3–4 часа, клиенты рассматривают как небольшое путешествие. Варианты в пригороде и черте города неизменно пользуются спросом, потому что до них можно добраться на такси.

Ранее редакция сообщала о том, как подготовить машину к поездке в отпуск.