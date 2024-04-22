Майские праздники: какие дни станут выходными в 2024 году

Расписание майских праздников в этом году особенно порадует офисных работников. Рассказываем, как будут отдыхать жители России с 28 апреля по 12 мая.

Третий весенний месяц традиционно знаменуется затяжными выходными. Трудится придется всего 20 рабочих дней.

По данным Минтруда, в мае россиян ждет 11 выходных, это вместе с праздничными. В прошлом году таких дней было всего семь.

Последняя рабочая неделя апреля многим покажется невероятно долгой ― на нее выпадает рабочая суббота ― 27 апреля. А впереди 4 дня небольших каникул. Выходить на работу нужно будет только 2 мая.

Следующий праздничный перерыв начнется с 9 мая и продлится 4 дня. А вот уже 13 мая снова придется приступить в рабочим обязанностям.

Такое расписание, безусловно, касается только обычных сотрудников. Экстренные службы, больницы, полиция и системы жизнеобеспечения трудятся по другому графику.