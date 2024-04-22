Губернатор поможет новому мэру Новосибирска навести порядок в городе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания поздравил избранного горсоветом мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.
― Вам предстоит важная процедура вступления в должность. Проблем накопилось много. Погружайтесь в повестку, готовьте решения, ― поручил Травников.
― Я и все члены правительства готовы вам помогать в наведении порядка в городе, ―подчеркнул губернатор.
Напомним, 16 апреля депутаты горсовета Новосибирска впервые выбрали мэра по новой модели. Из 45 депутатов, присутствовавших на сессии, за него тайным голосованием проголосовали 40. 3 голоса получил Игорь Украинцев, 2 бюллетеня оказались испорчены.
На этой неделе в Новосибирске пройдет инаугурация нового мэра.
Напомним, ранее глава региона неоднократно критиковал работу муниципалитета в части уборки города, ремонта дорог, уборки снега и т.д.
Ранее редакция сообщала о том, что чиновники засекретили вопросы теста, который проходили кандидаты в мэры Новосибирска.
Фото с сайта правительства Новосибирской области. Автор: пресс-служба
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