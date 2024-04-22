Губернатор поможет новому мэру Новосибирска навести порядок в городе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания поздравил избранного горсоветом мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

― Вам предстоит важная процедура вступления в должность. Проблем накопилось много. Погружайтесь в повестку, готовьте решения, ― поручил Травников.

― Я и все члены правительства готовы вам помогать в наведении порядка в городе, ―подчеркнул губернатор.

Он также попросил всех членов правительства оказывать содействие новому мэру Новосибирска.

Напомним, 16 апреля депутаты горсовета Новосибирска впервые выбрали мэра по новой модели. Из 45 депутатов, присутствовавших на сессии, за него тайным голосованием проголосовали 40. 3 голоса получил Игорь Украинцев, 2 бюллетеня оказались испорчены.

На этой неделе в Новосибирске пройдет инаугурация нового мэра.

Напомним, ранее глава региона неоднократно критиковал работу муниципалитета в части уборки города, ремонта дорог, уборки снега и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновники засекретили вопросы теста, который проходили кандидаты в мэры Новосибирска.