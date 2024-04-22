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Ужесточается контроль за качеством ремонта дорог в Новосибирской области

  • 22/04/2024, 11:28
Автор: Юлия Данилова
Ужесточается контроль за качеством ремонта дорог в Новосибирской области
Минтранс в два раза увеличивает расходы на независимый контроль за дорожными работами и подготовку специалистов.

В 2024 году в два раза увеличены средства на осуществление независимого контроля Минтранса за строительством дорог. Кроме того, организовано обучение 149 муниципальных служащих, которые отвечают за качество исполнения дорожных контрактов ― в 2 раза больше, чем готом ранее. Об этом замминистра транспорта Новосибирской области Игорь Миллер доложил на оперативном совещании в правительстве.

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― Это позволит осуществлять начатую в прошлом году практику двухступенчатых проверок исполнения дорожных контрактов: в процессе производства работ, что позволит оперативно устранять выявленные нарушения, а также после их завершения, ― пояснил Миллер.

По его словам, в настоящий момент на гарантии в области находится 477 дорожных объектов. До 1 мая Минтранс планирует завершить проверки гарантийных объектов, а до 1 июня подрядчики должны устранить выявленные нарушения.

― Министерство подложит работу по ужесточению контроля за подрядчиками, чтобы уменьшить количество случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством, ― резюмировал чиновник.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что срок по выявлению соблюдения гарантийных обязательство 1 мая не очень приемлем.

― У нас грунты к 1 мая не везде оттают. Жду завершения работ до конца мая, а также выявления причин возникновения гарантийных обязательств и устранения гарантийных случаев, ―предупредил глава региона.

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Он потребовал от Минтранса к концу мая провести совещание об итогах выявления дефектов на гарантийных участках, а также о дополнительных мероприятиях по повышению качества дорожных работ в 2024 году.

Напомним, к концу 2027 года 85% дорог Новосибирской области должны быть приведены в нормативное состояние.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году ремонт 189 дорожных объектов в Новосибирске оценивал независимый контроль. В итоге контролеры выявили в работе подрядчиков более 400 замечаний.

Фото с сайта Минтранса Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог гарантийные случаи


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