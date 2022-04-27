Для компаний МСБ снижена ставка по беззалоговым кредитам

Юридические лица и ИП, зарегистрированные на территории Новосибирска и НСО, могут получить кредит «Фонд для бизнеса» по ставке от 19,9% годовых. Продукт пользуется большим спросом из-за отсутствия требования о предоставлении залога: 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством Гарантийного фонда НСО, вторая половина – без обеспечения.

Кредитные средства можно направить на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Сумма – от 500 тыс. до 20 млн рублей, срок – до 5 лет. Банк предоставляет отсрочку погашения основного долга на 3-6 месяцев. Клиентам доступен кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или кредитная линия с лимитом задолженности (на срок не более 36 месяцев).

Также банк выдает компаниям МСБ кредиты по льготной программе Банка России «ПСК Инвестиционная», сумма – от 3 млн до 50 млн рублей, срок – до 10 лет. Ставка на период действия программы – 15% годовых для малого бизнеса и 13,5% годовых для среднего бизнеса.

Получить подробную консультацию можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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