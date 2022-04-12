Максим Басов возглавил АО «СУЭК»

Председатель Совета директоров Сибирской Угольной Энергетической Компании (АО «СУЭК») Самир Брихо представил компании нового генерального директора — Максима Басова, сообщает пресс-служба компании.

Основной задачей Басова станет трансформация СУЭК как угольной компании.

Самир Брихо обозначил планы по ускорению процессов выделения из группы логистического оператора (Национальная Транспортная Компания – НТК) и энергетической компании (Сибирская Генерирующая Компания – СГК).

Максим Басов родился в 1975 году, закончил Нью-Йоркский Университет. Его профессиональный путь включает руководящие должности в ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс» и ряде металлургических компаний, с 2003 по 2021 год он возглавлял группу «Русагро».

Степан Солженицын, ранее возглавлявший СУЭК, будет занимать пост генерального директора СГК, оставаясь при этом первым заместителем генерального директора СУЭК. Он сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.