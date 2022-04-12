За разрешениями на организацию летников в мэрию обратились всего 14 предпринимателей

На сегодняшний день в мэрию Новосибирска поступило всего 14 заявлений от предпринимателей о намерении организовать летнее кафе. Ежегодно в городе функционируют более 100 летников. В весенне-летний период 2021 года работало 122 веранды на 5,5 тысяч посадочных мест, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале мэрии.

Напомним, в конце марта глава города подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд при стационарных предприятиях общественного питания. Согласно этому документу, с 1 мая по 30 сентября после заключения соглашения стационарные предприятия общественного питания могут организовать летние площадки или веранды возле своих заведений на муниципальных землях и земельных участках или на территориях, где государственная собственность не разграничена. Это мера принята для обеспечения социально-экономической стабильности на территории города, оказания поддержки деятельности, относящейся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников Для размещения летников нужно выполнить три условия.

— Летние кафе будут размещаться после заключения соглашения с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска — собственников обяжут следить за содержанием занятой территории в рамках правил благоустройства города Новосибирска. Департамент обеспечит заключение соглашения в течение семи рабочих дней после регистрации заявления.

— При организации работы летних кафе должна быть использована только уличная мебель (включая зонты).

— Кроме того, собственники общепита должны соблюдать ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности, установленных нормативными правовыми актами.