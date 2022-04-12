За разрешениями на организацию летников в мэрию обратились всего 14 предпринимателей

На сегодняшний день в мэрию Новосибирска поступило всего 14 заявлений от предпринимателей о намерении организовать летнее кафе. Ежегодно в городе функционируют более 100 летников. В весенне-летний период 2021 года работало 122 веранды на 5,5 тысяч посадочных мест, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале мэрии.
— Летние кафе будут размещаться после заключения соглашения с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска — собственников обяжут следить за содержанием занятой территории в рамках правил благоустройства города Новосибирска. Департамент обеспечит заключение соглашения в течение семи рабочих дней после регистрации заявления.
— При организации работы летних кафе должна быть использована только уличная мебель (включая зонты).
— Кроме того, собственники общепита должны соблюдать ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности, установленных нормативными правовыми актами.
Фото из телеграм-канала мэрии Новосибирска
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