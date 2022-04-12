Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

— Благодаря экспериментальным данным нашей исследовательской группы и данным зарубежных коллег — нами была выдвинута гипотеза, что белки, входящие в состав тела паразита — червей рода Opisthorchis — и его секретируемый продукт, могут обладать ранозаживляющими свойствами, — говорит научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анна Ковнер.

Исследования, проведенные учеными, показали, что одной из отличительных черт описторхоза является непрекращающееся заживление тканевых повреждений желчных протоков. Паразиты наносят повреждения, а затем стимулируют их быстрое восстановление, что необходимо для их питания, уточняет пресс-служба ИЦИГ СО РАН.

Ученые отмечают, что ситуации, когда раны не заживают или возникают вновь, встречаются чаще, чем может казаться. С этой проблемой сталкиваются пациенты, страдающие сахарным диабетом, а также рядом других аутоиммунных заболеваний, болезнями системы кровообращения, получившие механические и ожоговые травмы, а также пожилые люди. В настоящее время, только число больных сахарным диабетом в Российской Федерации превышает 5 млн человек. Почти четверть из них приобретут (или уже приобрели) незаживающую язву диабетической стопы в течение жизни. В Новосибирской области данное заболевание также занимает одну из лидирующих позиций. Поэтому поиск потенциально новых лекарственных средств в области репаративной медицины — является крайне значимым направлением научных исследований.

— Большинство этих пациентов получают стандартную помощь, которая при критическом состоянии заключается в удалении отмирающей ткани. Мы предполагаем, что использование белков описторха в будущем может помочь корректировать или вовсе избежать подобных тяжелых состояний, — отмечает Анна Ковнер.

На исследование свойств белка описторха ученые ИЦИГ СО РАН получили грант от Российского научного фонда (проект РНФ №22-25-20018): в течение двух лет им будет предоставлено три миллиона рублей от РНФ и правительства Новосибирской области на решение данной задачи. За это время ученые, используя лабораторных мышей, должны получить экспериментальные данные, как белки описторха влияют на различные процессы заживления ран. Полученные результаты могут стать значимым связующим звеном между фундаментальной биологией и репаративной медициной в области ранозаживления.

Черви рода Opisthorchis являются возбудителями описторхоза — заболевания, хроническое течение которого может приводить к ряду крайне тяжелых повреждений печени, поджелудочной железы и жёлчного пузыря. Сам паразит может оставаться в организме человека довольно продолжительное время. В России описторхоз входит в число самых распространенных гельминтозов.