Замгубернатора Максим Кудрявцев назначен ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Травников, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Согласно документу, он будет координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию, в том числе за обеспечение перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Ранее эти обязанности выполнял замгубернатора Юрий Петухов. Теперь он в большей степени сконцентрируется на взаимодействии с федеральными органами власти и органами, расположенными в Новосибирской области. Под его курирование переходит призывная комиссия, а также Министерство культуры.

Напомним, в ходе оперативного совещания 3 июля Губернатор объявил о перераспределении зон ответственности между своими заместителями. Он отметил, что последние серьёзные перераспределения функционала были сделаны в период пандемии в 2020-м году.

Цифровая трансформация входит в число национальных целей, обозначенных президентом России. Разработка соответствующего документа началась в регионе в январе в соответствии с перечнем поручений главы государства от 31 декабря 2020 года.

Ранее редакция сообщала, что губернатор Андрей Травников перераспределил полномочия в правительстве области.