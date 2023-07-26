Жительница Новосибирска попросила Путина выплатить по 10 тысяч рублей к школе

В Новосибирске жительница создала петицию с просьбой о выплате 10 000 рублей на подготовку к школе в 2023 году. Информация об этом расположена на change.org.

По словам женщины, два года подряд семьи с детьми школьного возраста получали выплаты к 1 сентября.

— Цены на канцтовары, школьную форму и обувь растут ежегодно. Кроме того, деньги уходят на различные мероприятия, в фонд класса, на цветы к 1 сентября и другие расходы, — говорится в сообщении.

В 2020 году с подобной инициативой выходила на тот же портал Лидия Агафонова, но ее петиция не набрала 300 тыс подписей.

Напомним, что в 2023 году многодетным семьям в Новосибирской области положены 5 500 рублей на подготовку детей к школе. Также многодетным выплатят по 2200 рублей на покупку школьной формы, а малоимущие получат еще по 330 рублей на каждого ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что более 6 тыс многодетных семей обратились за выплатами на покупку школьной формы.