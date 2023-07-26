Сибирский Сбер стал лидером по повышению финансовой грамотности населения

Во втором квартале 2023-го года Сибирский банк стал лидером по повышению финансовой грамотности населения среди территориальных банков Сбера. Волонтеры компании провели в Сибири свыше 90 тематических мероприятий.

Например, сотрудники Кемеровского отделения банка совместно с региональным Минфином провели мероприятие, охватившее свыше двухсот человек в городе Топки, а в Красноярске Сбер интегрировался с темой финансовой грамотности в федеральный День молодежи. Омские волонтеры Сбера организовали встречи для самозанятых, на которых рассказывали о социальном пакете для этой категории предпринимателей и способах его получения.

На третий квартал в регионах присутствия Сибирского банка с учетом периода летних отпусков запланировано еще 60 мероприятий.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: