Максим Кудрявцев сообщил о позитивном рейтинге Новосибирска

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности города Новосибирска на уровне ru А- и изменило прогноз со «Стабильный» на «Позитивный». Это предполагает высокую вероятность повышения в ближайшие 12 месяцев кредитного рейтинга города и муниципальных ценных бумаг города Новосибирска, находящихся в обращении, сообщили в мэрии Новосибирска.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, ключевых факторов при принятии решения было несколько.

— В прошлом году бюджет Новосибирска по доходам достиг планки в 100 миллиардов рублей. Мы закончили 2024 год с профицитом и впервые за долгие годы не просто не нарастили муниципальный долг, а сократили его на 6 млрд рублей. Как результат, основой для улучшения прогноза стали сбалансированный бюджет, комфортная долговая нагрузка и диверсифицированная налоговая база, — отметил глава города.

Он добавил, что новый прогноз повышает вероятность роста рейтинга в течение года, что даст новые возможности для финансирования инфраструктурных и социальных проектов, устойчивого развития экономики Новосибирска.

По данным мэрии, в 2024 году объем отгруженных товаров и выполненных работ собственными силами по всем видам хозяйственной деятельности увеличился на 17,5% по отношению к 2023 году. По итогам 2025 года ожидается рост объема отгруженных товаров и выполненных работ собственными силами по всем видам хозяйственной деятельности на 10,2% в действующих ценах к уровню 2024 года.

Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 255,6 млрд рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2023 года в действующих ценах. Данный рост связан с переориентацией на импортозамещение и инвестированием в создание и развитие транспортно-логистических комплексов.

Напомним, сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 7,2 млрд рублей. Последний раз облигации для привлечения финансирования использовались в 2019 году. 10 июля состоялась выплата купонного дохода за 23 купонный период муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года. Количество облигаций в обращении — 5 млн. штук. Дата погашения выпуска облигаций — 08.10.2026.