Уголовное дело из-за свалок завели в Новосибирске на «Спецавтохозяйство»

Жители Новосибирска, которые живут рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», направили коллективные обращения председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Пока официального ответа из Генпрокуратуры нет, но уже есть результаты этой акции, сообщил Михаил Михалов, общественник и председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей»

— Природоохранная прокуратура подала иск к АО «Спецавтохозяйство». Кировский суд принял его в категории «О возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства». Предварительное заседание назначено на 16 июля. Мы обязательно посетим его как зрители, а возможно, и как участники процесса, — заявил общественник.

Кроме того, 7 июля СУ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье о халатности в отношении неустановленных сотрудников АО «Спецавтохозяйство». Причина — ненадлежащее исполнение обязанностей при организации полигонов ТКО «Левобережный» и «Гусинобродский», что привело к нарушению прав жителей Новосибирска. Показания свидетелей уже принимаются.

— Будем активно помогать прокуратуре и следствию. И очередной раз выражаем благодарность следственным органам. Начиная с 2022 года они больше всех сделали для жителей, проживающих в Хилокском треугольнике. А теперь их защиту почувствуют и другие. Знаете, я знаком с показаниями жителей Малыгина по другому уголовному делу и ознакомился с показаниями живущих возле Гусинобродского. Если убрать детали, объяснительные одинаковые — гарь, вонь, крысы/тараканы, стаи собак, частые возгорания и, конечно, болезни. Больно и страшно за людей, — говорит Михаил Михалов.

Напомним, летом 2022 года по распоряжению Бастрыкина в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за некачественной работы полигона «Левобережный». Потерпевшими стали жители улиц Малыгина и Хилокская. Судебно-медицинская и экологическая экспертизы показали, что выявленные уровни загрязнения могут негативно сказаться на здоровье людей, живущих рядом. Расследование продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что председатель дома в Новосибирске похитила на вывозе мусора 850 тысяч. В МКД проживает в два раза больше жильцов, чем указано платежках.