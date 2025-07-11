Глава судебного департамента Новосибирской области попал под статью

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц и руководителя коммерческой организации. Источник редакции отметил, что речь идет о начальнике Управления Судебного департамента в Новосибирской области Александре Шереметьеве и его заме Игоре Можаеве.

По версии следствия, сотрудники госучреждения с сентября 2023 по май 2024 года с использованием своего служебного положения, растратили денежные средства организации в пользу подрядчика.

— В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.5 ст.33 ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество), — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело возбуждено в связи с предполагаемым хищением 3,3 млн руб. при ремонте здания Тогучинского районного суда. Статья ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Управление Судебного департамента в Новосибирской области занимается организационным обеспечением деятельности районных судов, гарнизонных военных судов и органов судейского сообщества, материально-техническим обеспечением их деятельности, организация строительства, реконструкции, приобретения, эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и оснащения зданий (помещений) и сооружений судов. Александр Шереметьев возглавляет управление с 2018 года. По данным сервиса Контур Фокус, организация заключила более 4 тысяч контрактов на 3,8 млрд рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновницу Госжилинспекции подозревают в злоупотреблении полномочиями. Она согласовала передачу многоквартирного дома в управление коммерческой организации, вопреки желанию жильцов.