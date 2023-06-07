Максим Марков: Я готов поспорить, что ВВП России может показать более 6% за 2023 год

В конце года ВВП России может показать более 6%. Об этом заявил Максим Марков, директор по управлению инвестициями и проектами Корпорация «ЁЛКА девелопмент», выступая на «Сибирском жилищном конгрессе» в Новосибирске.

Эксперт напомнил, что в России уже шестой месяц идет промышленная дефляция: в январе — -4,6%, в феврале — -7,5%, в марте — -10,7%, в апреле — -12,7%.

— То есть у нас цены и себестоимость на многие товары встали. Загружая сейчас финмодели по новым проектам в недвижимости, которые считались в прошлые месяцы, мы видим, что себестоимость не поменялась, — комментирует Марков. — При этом мы наблюдаем рост цены продажи квадратного метра, то есть застройщикам стало работать полегче.

Он также обратил внимание коллег на то, что потребительская инфляция в России с января по апрель падает — снизилась с 11,8% до 2,3%:

— Темпы инфляция прошлого года были довольно высокие. Сейчас на фоне роста цен мы можем выйти на инфляцию в 5%.

Эксперт напомнил, что банковские ставки сейчас превышают инфляцию, как минимум, в 3 или 4 раза, но к августу ситуация начнет выравниваться:

— Если посмотреть на сопоставление индекса цен производителей и индекса потребительских цен, то первые ушли в отрицательную величину и продолжают тащить за собой потребительскую инфляцию. Но дальше индексы цен производителей проваливаться не будут.

В целом Максим Марков считает, что экономика России сигнализирует о потенциале роста. Депозиты физических и юридических лиц в отечественных банках с учетом инфляции растут на 12-13% в год. Это максимальные темпы за 10 лет, раньше это соответствовало около 3-3,5% роста реального ВВП.

— Все кризисы в стране — это исключительные действия Центрального Банка. Нужно просто наблюдать за индексами ЦБ, и вы сможете предсказать кризис и рост. В 2008 год и 2009 год ЦБ просто не печатал деньги, то же самое было в 2014-2015 годах. Уверен, если бы в эти моменты ЦБ печатал деньги, ничего бы не происходило, я имею ввиду кризис и рост цен. Но печатанье денег у нас отчасти регулировал Международный валютный фонд (МВФ). Поэтому, когда в ЦБ приходило распоряжение от МВФ, Центробанк заваливал страну в кризис. Но сейчас происходит что-то невероятное, — восхищается Марков.

Темпы роста депозитов физлиц вышли на 6% годовых после сокращения, а основной вклад вносят депозиты юрлиц, которые растут максимальными темпами за 15 лет.

Прирост реальной денежной базы РФ в 2023 году на 1 мая уже составил 21,2%, когда как с 2013 рост не поднимался больше 12,2% в год. Максим Марков обратил внимание участников строительного рынка на то, что денежная масса только за декабрь 2022 года в России выросла на 5,5 трлн рублей. Это рекорд! Предыдущий рекорд в 3,9 трлн рублей был зафиксирован в декабре 2021 года. История показывает, что как только формируется большой разрыв между денежной массой и инфляцией или ключевой ставкой, начинается рост экономики.

— На мой взгляд, вся эта ситуация говорит о том, что в августе-сентябре на рынке недвижимости начнутся хорошие продажи. Деньги пройдут по контурам и соберутся у людей в карманах. Сейчас идет рост кредитования автомобилей и ипотеки. По объему кредитования ипотек мы вышли на уровень лета 2021 года, — говорит Максим Марков. — Уверен, что на конец года мы выйдем с ростом ВВП более 6%, — ставлю на это ящик коньяка!

Ранее редакция сообщала о том, что инфляция в Новосибирской области в апреле удивила.