Банк «Левобережный» предлагает альтернативу Apple Pay и Google Pay

«Пользователям нравится то, что благодаря стикеру можно не беспокоится, есть ли у него с собой банковская карта. Наклеивая платежный стикер на смартфон, можно оплачивать товары и услуги, как это было ранее доступно с помощью Apple Pay или Google Pay», — прокомментировала заместитель генерального директора Дина Павлова.

Платежный стикер — полноценная замена дебетовой карты. Оплатить можно в одно касание. Он оформляется к уже имеющейся дебетовой карте или как самостоятельное средство оплаты.

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