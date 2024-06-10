Максим Русин назначен главой IT-департамента мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев нашел замену Александру Горнштейну. На должность начальником департамента связи и информатизации назначен Максим Русин.

Русин в 2010 году окончил «Сибирскую академию госслужбы», в 2023 году получил второе высшее образование в НГУЭУ по специальности «информационные системы и технологии». В 2018 году прошел переподготовку в РАНХиГС: «правовое обеспечение государственного управления», сообщили в пресс-службе мэрии.

С 2022 года работал начальником отдела ведомственной цифровизации минцифры Новосибирской области.

Напомним, Александр Горнштейн принял решение об уходе из мэрии Новосибирска по собственному желанию. Он уволился 21 мая.