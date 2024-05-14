Глава ИТ-департамента Александр Горнштейн уходит из мэрии Новосибирска

Начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн принял решение об уходе из мэрии Новосибирска по собственному желанию. Он уже написал заявление об увольнении. Последний день работы Горнштейна в мэрии 21 мая, уточняет «Прецедент».

— Старая команда уходит — не вижу смысла оставаться. Об уходе из мэрии я, если честно, думал уже давно, — заявил редакции Александр Горнштейн.

По его словам, он планирует вернуться в бизнес.

Напомним, Александр Горнштейн работает в мэрии с 2015 года. До этого занимался предпринимательской деятельностью в области обеспечения финансовой и технической безопасности предприятий, автоматизации процессов в IT.

В муниципалитете курировал работу по цифровой трансформации. Ранее критиковал исполнение программы «Электронный Новосибирск».

В кулуарах обсуждается вероятность возвращения в мэрию руководителя Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло. Ранее он был начальником департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.