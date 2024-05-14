Глава ИТ-департамента Александр Горнштейн уходит из мэрии Новосибирска

Начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн принял решение об уходе из мэрии Новосибирска по собственному желанию. Он уже написал заявление об увольнении. Последний день работы Горнштейна в мэрии 21 мая, уточняет «Прецедент».
— Старая команда уходит — не вижу смысла оставаться. Об уходе из мэрии я, если честно, думал уже давно, — заявил редакции Александр Горнштейн.
По его словам, он планирует вернуться в бизнес.
Напомним, Александр Горнштейн работает в мэрии с 2015 года. До этого занимался предпринимательской деятельностью в области обеспечения финансовой и технической безопасности предприятий, автоматизации процессов в IT.
В муниципалитете курировал работу по цифровой трансформации. Ранее критиковал исполнение программы «Электронный Новосибирск».
В кулуарах обсуждается вероятность возвращения в мэрию руководителя Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло. Ранее он был начальником департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.
Фото базовое Infopro54, автор: Юлия Данилова, фото эксперта – пресс-службы мэрии Новосибирска.
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