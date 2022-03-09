Пени по платежам за мусор после 31 марта в Новосибирске вырастут почти в 3 раза

Компания-регоператор ООО «Экология-Новосибирск», специализирующаяся на вывозе твердых бытовых отходов в Новосибирской области, не будет пересчитывать ранее сформировавшийся размер пени у потребителей услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Региональным оператором принято решение не пересчитывать ранее рассчитанные суммы пени по оплате услуги по обращению с ТКО (по ключевой ставке ЦБ 20% годовых), если потребители погасят имеющуюся задолженность до 31 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

— В соответствии с законодательством РФ, в случае наличия просроченной дебиторской задолженности может быть начислена пеня за каждый день просрочки оплаты, — сообщают в «Экологии—Новосибирск». — Расчет пени производится с учетом действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае наличия задолженности у потребителя суммы пени к оплате должны быть пересчитаны по текущей ставке рефинансирования. Таким образом, с 28 февраля 2022 года практически в 3 раза увеличивается сумма пени.

В то же время регоператор, со ссылкой на нормы федерального законодательства, заявляет, что

Размер долгов и пени, накопленных новосибирцами, в компании не уточняют.

Напомним, что работа компании ООО «Экология-Новосибирск» в качестве как регоператора, так и концессионера по строительству на территории области мусорных полигонов неоднократно подвергалась критическим замечаниям со стороны областных чиновников. В частности, о возможном прощании с компанией на региональном рынке говорил в своем отчетном докладе губернатор Андрей Травников на февральской сессии Заксобрания, предложив депутатам проработать отчет «Экологии-Новосибирск» совместно с департаментом по тарифам и профильными министерствами, чтобы оценить все риски ее деятельности для областной экономики. Тогда же глава региона заявил о расторжении договора с компанией как концессионером, не исключив аналогичный сценарий и для статуса регоператора.