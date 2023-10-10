Максимальное пособие по беременности может вырасти почти до 800 тыс. рублей

В 2025 году размер максимального пособия по беременности и родам планируется увеличить до 794 тыс. рублей, благодаря введению единого тарифа страховых взносов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Речь идет о выплатах за 140 дней отпуска. Ожидается, что вместе с тем максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком к этому времени вырастет почти до 69 тысяч рублей (68 995,51 рубля), добавили в ведомстве.

Отмечается, что в планах Соцфонда России в 2025 году направить на выплату пособий по беременности и родам 184,3 миллиарда рублей. Еще 244,6 миллиарда власти собираются выделить на ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

Наряду с этим итоговые размеры подобных выплат будут зависеть от заработка за два предыдущих календарных года, на который начислялись страховые взносы, заключили в Министерстве труда.

Ранее редакция сообщала, что размер выплат по больничному за один день увеличится вдвое к 2025 году.