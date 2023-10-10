Кафе вместе с работниками продают за 7,5 млн рублей в Новосибирске

На продажу выставили кафе на Михайловской набережной Новосибирска. Цена 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито».

Указывается, что заведение может работать как в формате кафе, так и в формате бара. Площадь земли — 54 кв. метров.

Автор объявления отмечает, что средняя чистая прибыль — 600 тысяч рублей.

Помимо готового бизнеса и здания, новому владельцу достанутся мебель, оборудованная кухня, музыкальная техника, а также остатки товара. Также сохранится персонал — в штате трудятся четыре повара, четыре бармена и два официанта.

— В данное время такое кафе не построить и за 10 000 000, а месторасположение одно из лучших в городе, ждем на осмотр, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Центр здоровья и спорта «Акватонус» выставлен на продажу в Новосибирске.