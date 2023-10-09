Размер выплат по больничному за один день увеличится вдвое к 2025 году

Максимальный размер выплат по больничному за один день в 2025 году увеличат более чем в два раза, передают «Известия».

По сведениям пресс-службы Минтруда РФ, максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5,7 тыс. рублей в сутки, вместо 2,7 тыс. рублей. Согласно ожиданиям, в следующем году предельный размер пособия будет выше 4,1 тыс. рублей.

Вместе с тем, вырастет также и предельное значение суммы выплат по беременности и родам. Так, за 140 дней декретного отпуска будет назначаться до 794,4 тыс. рублей в 2025 году.

Кроме того, в планах увеличить предельную сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. в 2025 году, в 2024 году она вырастет до 49,1 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной в году.