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Мальчику, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку

  • 30/09/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Мальчику, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку
Ранее школьник хотел стать блогером, но теперь все изменилось.

Школьник, отдавший свои накопленные деньги бойцам СВО, поблагодарил за приставку фронтовика.

– Мне очень понравился ваш подарок. Я буду с удовольствием в него играть. Когда я вырасту, я хочу стать таким же солдатом, как и вы, и защищать Родину, – говорится в сообщении издания «Знамя труда | Усть-Таркский район».

Ранее парнишка хотел стать блогером, но всё изменилось из-за обстоятельств. Его поступок с передачей денег был замечен одним из бойцов Новосибирской области.

Солдат решил порадовать мальчишку и купил ему приставку, на которую тот, в свою очередь, ранее копил. Передала подарок супруга одного из бойцов.

– Мы узнали о поступке и отправили бумеранг добра. Спасибо родителям за воспитание сына. У нашей страны на самом деле впереди светлое будущее, – написал один из бойцов.

Мама школьника поблагодарила бойцов за такое внимание к сыну и пожелала им здоровья и скорейших побед.

Ранее редакция сообщала о том, что девятилетний мальчик из Усть-Тарки пожертвовал деньги на СВО.

Источник фото: Знамя труда | Усть-Таркский район

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : СВО пожертвование Подарок бойцы


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