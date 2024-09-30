Мальчику, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку

Школьник, отдавший свои накопленные деньги бойцам СВО, поблагодарил за приставку фронтовика.

– Мне очень понравился ваш подарок. Я буду с удовольствием в него играть. Когда я вырасту, я хочу стать таким же солдатом, как и вы, и защищать Родину, – говорится в сообщении издания «Знамя труда | Усть-Таркский район».

Ранее парнишка хотел стать блогером, но всё изменилось из-за обстоятельств. Его поступок с передачей денег был замечен одним из бойцов Новосибирской области.

Солдат решил порадовать мальчишку и купил ему приставку, на которую тот, в свою очередь, ранее копил. Передала подарок супруга одного из бойцов.

– Мы узнали о поступке и отправили бумеранг добра. Спасибо родителям за воспитание сына. У нашей страны на самом деле впереди светлое будущее, – написал один из бойцов.

Мама школьника поблагодарила бойцов за такое внимание к сыну и пожелала им здоровья и скорейших побед.

Ранее редакция сообщала о том, что девятилетний мальчик из Усть-Тарки пожертвовал деньги на СВО.