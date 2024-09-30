Семья рабовладельцев держала пленников на ферме под Новосибирском

В Новосибирской области будут судить семью предпринимателей из Татарского района, устроивших в своих владениях настоящее рабство.

По версии следствия, 65-летний местный житель и его 39-летний сын, в чьей собственности кафе-гостиница на 968-м километре трассы «Иртыш» и ферма возле села Дмитриевка, нашли трех бездомных, пьющих мужчин и предложили им «хорошую работу». У бродяг забрали паспорта и отправили вкалывать на ферме и в гостинице.

Почти четыре года пленники содержались в нечеловеческих условиях в нежилом помещении, где не было ни отопления, ни воды и царила антисанитария. Рабочий день достигал 16 часов в сутки. Люди ежедневно были вынуждены бесплатно выполнять тяжелые работы на ферме и в гостинице. Причитавшиеся им деньги уходили в карман «хозяев». При малейшей провинности «рабов» наказывали физически.

Не смотря на угрозы расправой со стороны рабовладельцев, двоим пленникам удалось сбежать. Попытки третьего пресекались физическим насилием.

Незаконную деятельность «господ» пресекли сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Татарский» при оперативном сопровождении УФСБ РФ по Новосибирской области.

— В отношении родственников следователями СК возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда, совершенное в отношении двух или более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения, с изъятием документов удостоверяющих личность потерпевших, группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение преступления предусмотрено наказание от 3-х до 10-и лет лишения свободы, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Татарском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что во время рейда новосибирские силовики обнаружили на одной из ферм Новосибирской области 15 иностранцев. В хозяйстве мигранты работали скотниками и ухаживали за животными. Проживали они со скотом в одном сарае. Хозяина фермы на месте не оказалось.