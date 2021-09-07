Анализируя итоги прошедшего лета, экскурсовод, социолог, маркетолог Андрей Поздняков констатирует, что не все туристы хотят нежится на южном солнышке — некоторым подавай хлеба и зрелищ: непролазные тропы, монастыри, русские и татарские деревни на отшибе — вот что привлекает заядлого искателя приключений! При этом понятие «сельский туризм» в России все еще совершенно новое. К примеру, в Новосибирской области сейчас можно насчитать только единичные примеры более-менее сформированного продукта в рамках сельского туризма.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон об основах туристской деятельности и о развитии сельского хозяйства. Новые нормы будут распространяться на туристские объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей. Под сельским туризмом понимается посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах. При этом туристы размещаются в сельской местности, получают питание, экскурсионное обслуживание и другие услуги.

Экскурсионный бум

По словам Андрея Позднякова, в августе 2021 года он заработал в 2 раза больше, чем за аналогичный период докарантинного 2019 года.

— В прошлом году апрель, май, июнь выдались довольно «кислыми», они были просто нулевые, так как люди сидели дома. Какое-то оживление началось только в июле. В августе спрос вырос на 70% к августу 2019 года. Обычно, бум экскурсий приходится на июль, август и сентябрь. Август 2021-го побил все рекорды: рост к 2019 году 102%, то есть в 2 раза! Цены, естественно, я не в 2 раза поднимал, в среднем — процентов на 25-30 к 2019-му, а в 2020 году работал по прайсу 2019 года. Так что с 2019 годом мы по финансовым результатом сравнялись, — подводит итоги сезона Поздняков.

Экскурсовод подчеркивает, что в 2021 году Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири — это один из трендов минувшего сезона.

— В этом году провинция заметно «раскачалась». Часто встречались туристы из Екатеринбурга, Перми, Владивостока, Воронежа и Нижнего – Новгорода. Соседние города тоже интересовались историей столицы Сибири. У меня были туристы из Красноярска, Омска и Тюмени, — рассказывает Андрей Поздняков. — Редко в Новосибирск приезжают туристы из Алтайского края и Кузбасса.

Шумный город проигрывает селу

Поздняков отмечает, что до пандемии, в 2019 году лично у него очень хорошо расходились экскурсии по пригородам и маленькие пешие экскурсии по Новосибирску.

— Популярностью пользовались улица Богдана Хмельницкого, Железнодорожный район, Расточка, но есть ощущения, что туда ехали либо какие-то хипстеры, условно говоря, либо люди, которые уже с городом хорошо знакомы. В 2020 году интерес к таким экскурсиям снизился, и эта тенденция сохранилась в 2021 году, — рассказывает эксперт.

Сейчас большой интерес у туристов вызывают обзорные вечерние экскурсии по Новосибирску, туры в Академгородок, а также экскурсия «По другим наукоградам» включающая в себя Кольцово, Краснообск и Нижнюю Ельцовку.

Ярким трендом 2021 года можно назвать интерес жителей крупных мегаполисов к сельскому быту и погружение в агротуризм. По мнению Андрея Позднякова, Алтай уже смело можно называть пережитком прошлого. Сегодня увлекательно отдохнуть можно и в других регионах Сибири.

— Я работаю по всей Западной Сибири, но есть определенный принцип: я вожу туда, куда можно доехать в течении светового дня. В 2021 году мы возили группы туристов в Томск, Бийск, Барнаул, Сузун и в Колывань с заездом в татарскую деревню Юрт-Ора, — рассказывает экскурсовод. — Вижу, что деревня Юрт-Ора очень раскрутилась. Раньше я мог за несколько дней организовать тур, позвонив председателю общины сибирских татар. Сейчас это невозможно — время посещений четко расписано. Сузун тоже облюбовали туристы. Я помню, как там было лет 10 назад, и это было печально, даже когда начали открываться современные музеи. Сейчас уже никакой грусти при взгляде на Сузун нет. У моей коллеги большой спрос на туры в Маслянинский район. Это «местечковый» туризм с глубиной в 1 день, который минувшим летом стал очень популярен. Мраморное озеро в дереве Абрашино уже 2 года пользуется большой популярностью у туристов. Озеро входит в туристический маршрут «Ордынское кольцо».

Спрос есть, но не везде

Впрочем, рост интереса к сельскому туризму в 2021 году обострил очень актуальную для региональной отрасли проблему: большинство туристов не возвращаются снова из-за отсутствия инфраструктуры и грамотного, обученного персонала.

— К примеру, та же Ордынка. На мой взгляд, вообще недокрученное направление, хотя оно ужасно интересное. Кроме коричневых указателей, которые, как я понимаю, расставили по федеральным программам, за последнее время там ничего не поменялось. Основная проблема в районах — это удобства первой необходимости: мы едем в Ордынку по трассе, справляем нужду на трассе! — с возмущением констатирует экскурсовод. — Более-менее вкусно поесть можно только в самой Ордынке: это несколько кафе и парочка столовых. Больше нормальной еды нет. Кормить людей сосисками на заправке «Газпрома»? Ну, слушайте, это не серьезно! Люди, может быть, и готовы платить деньги за сельский туризм, но им нужен сервис и инфраструктура. А там на заправке завозишь людей в приличный туалет, потому что ничего подобного в районах нет!

По-прежнему, считает эксперт, в регионе очень большая проблема с сувенирной продукцией.

— У меня люди приехали с деньгами и спрашивают, где можно книжку про Колывань приобрести. Я их везу в монастырь, где они покупают книжку 2013 года издания под названием «Колывань православная», это все, что у нас есть про Колывань. Это стыдоба! — уверен Поздняков.

Для Сузуна проблемой является сопутствующий досуг для туристов. После трехчасовой поездки по трассе и трехчасовой экскурсии по музеям людям просто некуда себя деть.

— Я езжу в Сузун уже лет 20. Изменения конечно видны, иногда радикальные. Если раньше человека с фотоаппаратом местные жители воспринимали как шпиона, то сейчас они понимают, что к ним приехали гости. Молодцы, сделали кафе, сувенирную лавку для туристов, в целом атмосфера стала более доброжелательной, но системной культурной программы нет, — говорит эксперт. — Кроме того, нет грамотной рекламы культурного кластера, нет ее продвижения в другие регионы, на федеральный уровень. Нет стратегии развития. Краеведческий музей, который является выгодоприобретателем туров, как возил однодневные туры с заездом в Ложок, так и возит. Вы видите рекламу «Приезжайте к нам в Сузун на выходные»? Я — нет. Хотя по собственному опыту могу сказать: эта тема заходит великолепно.

В качестве примера грамотной рекламной кампании сельского туризма эксперт привел «Курорт Абрашино». Его команда активно занимается продвижением на протяжении всего года, и это дает результаты.

В целом, по мнению собеседника Infopro54, очень мало жителей районов области заняты в туротрасли, а это отражается на отсутствии предпринимательской инициативы.

— Районы области не понимают, что к ним «приезжают деньги». Туристы готовы купить сувениры, продукцию, готовы платить за впечатления, но нет предложения, — поясняет Андрей Поздняков. — А вообще, давайте по-честному: у нас и в Новосибирске с этим большая беда. Я всех гостей отправляю в сувенирную лавку на площади Ленина, и что они покупают? Магнитик и кружку! Выбора нет! У нас в столице Сибири есть магазины качественной сувенирки? Я не знаю таких…

К плюсам, которые могут способствовать развитию внутреннего туризма, эксперт отнес развитие гостиничного рынка. Достаточно интересные предложения стал делать Cosmos (бывший Park Inn). Появилось очень много маленьких отелей, которые продают себя на Booking. Так что с арендой жилья у гостей города проблем не возникает.