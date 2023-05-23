Маленькой Божене с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Божена Каменда родилась недоношенной, весом меньше килограмма, перенесла кислородное голодание, кровоизлияние в мозг. Два месяца ее выхаживали в больнице, сделали операцию на глазах. К двум годам ей диагностировали эпилепсию и ДЦП.

— Дочка развивается с задержкой, но благодаря постоянным курсам реабилитации научилась ползать, сидеть, умеет говорить и пытается ходить: может пройти без поддержки несколько шагов. Реабилитацию нам останавливать нельзя, чтобы не было отката назад, — рассказывает мама Божены Юлия Каменда.

У ребенка детский церебральный паралич, эпилепсия, задержка психомоторного развития.

— Божене требуется реабилитационное лечение. Его цель – закрепление ранее полученного результата, коррекция тонуса мышц и их укрепление, развитие мелкой моторики и координации движений, восполнение отсутствующих двигательных навыков, развитие речи и улучшение психоэмоционального состояния, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 217 808 рублей. Семья Божены не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить очередной курс лечения у нашей семьи нет возможности. Работать я не могу: за дочкой необходим постоянный уход, я и сама на инвалидности, муж – электрик на заводе, на сегодняшний день все наши финансовые ресурсы исчерпаны. Прошу вас о помощи нашей девочке! — просит Юлия.

Помочь Божене можно по ссылке.