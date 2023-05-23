Экс-директор НИИ туберкулёза признан виновным в растрате 1,6 млн

Суд Заельцовского района вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора Новосибирского НИИ туберкулёза, признанного виновным в растрате. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области. Как пояснили Infopro54 в ведомстве, речь идёт о сумме в 1,6 млн руб., которую обвиняемый полностью возместил.

— С учетом позиции обвинителя, виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, — сообщают в прокуратуре. — С учетом приговора Заельцовского районного суда от 29.07.2022 окончательно назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что прошлым летом бывший директор института Владимир Краснов был осуждён по статье «превышение должностных полномочий». Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый, используя свое служебное положение, заключил с коммерческой организацией незаконное неконкурентное соглашение на поставку товаров для нужд медицинского учреждения. В период с 2011 по 2019 годы способствовал недобросовестному хозяйствующему субъекту в получении необоснованного дохода в крупном размере в сумме более 124,6 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, а государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию. Суд с учетом позиции обвинителя назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года и 6 месяцев.

Ранее редакция сообщала, кто ещё из известных новосибирцев проходит подозреваемым по делу о растрате.