ВТБ на 40% увеличил портфель депозитов в юанях

В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 9,3 млрд, увеличившись почти на 40% с начала года.

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для инвестирования средств выбирают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская область и Пермский край. В основном этот сберегательный инструмент используют мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Средний чек одного открываемого вклада составляет 450 тысяч юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до года.