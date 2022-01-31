Маленькой Кристине нужно специальное оборудование, чтобы окрепнуть и научиться стоять

— Сразу после рождения дочки я обратила внимание на огромную гематому у нее на затылке. Врачи в роддоме меня успокоили, сказав, что так бывает, это последствия родов, все пройдет само. Но не прошло, уже на второй день после выписки Кристину увезли в реанимацию. Оказалось, что у дочки менингит, воспаление оболочек головного мозга, потом он перерос в менингоэнцефалит, состояние ухудшилось. Доктора говорили, что шанс выжить у Кристины минимальный, но она выкарабкалась. К сожалению, не без тяжелых последствий. До сих пор дочка не может сидеть, стоять, даже голову держит плохо. Я постоянно занимаюсь ее лечением: делаем массаж, ЛФК, проходим курсы реабилитации, — пишет мама Кристины Вероника Михайлова.

Для того чтобы окрепнуть и научиться стоять, Кристине нужно заниматься в специальном устройстве, удерживающем тело в вертикальном положении. Такая модель настраивается под индивидуальные особенности ребенка, но бесплатно ее не получить. Вероника одна воспитывает двоих дочек, бывший муж детям не помогает.

— Кристина у меня очень ласковая, любит, когда ее обнимают, ей так тяжело все время лежать. Пожалуйста, помогите моей девочке! — просит Вероника Михайлова.

Денис Евменов, травматолог-ортопед лечебно-диагностического центра «АвисМед» (Новосибирск) поясняет, что у девочки вследствие перенесенной нейроинфекции органическое поражение центральной нервной системы.

— Она нуждается в реабилитационных занятиях с помощью вертикализатора. Эти занятия в вертикальном положении положительно скажутся на развитии двигательных навыков, помогут предотвратить осложнения и улучшить качество жизни ребенка, — говорит врач.

Для покупки аппарата нужно 376 422 рублей. Помочь Кристине можно по ссылке.